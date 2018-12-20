Gürsu Belediyesi'nden fotoğrafçılık kursu

Bursa'nın Gürsu Belediyesi ücretsiz fotoğrafçılık kursları düzenliyor.

“Kültür, sanat, spor şehri” sloganıyla yeni Gürsu'yu oluşturmak maksadıyla çalışmalarını sürdüren Gürsu Belediyesi, ücretsiz olarak temel fotoğrafçılık eğitimleri veriyor. Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen temel fotografçılık kursunda eğitim alan gençler, düzenlenen uygulamalı eğitimlerde de tarihî ve tabiî güzellikleri objektiflerine yansıtıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin doğal zenginliklerle bezenmiş sokaklarında tarihin ve tabiatın tadını çıkaran gençlerimiz, aldıkları eğitimi uygulama imkanı buluyor. Güzellikleri görme ve algılama hassasiyeti kazandıran fotoğrafçılık sanatına meraklı gençlerimizin fotoğraf çekerken gözlerinde oluşan ışığı görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gürsu'nun kültür sanat konularında gelişimini sağlamak maksadıyla hayata geçirdiğimiz Gençlik Merkezi'mizin inşaat çalışmaları başladı. Merkezimiz tamamlandığında kültür sanat kurslarımız ve faaliyetlerimizi daha da zenginleştirerek sürdüreceğiz” dedi.

Kursiyerlerce çekilen fotoğraflar yapılacak sergide teşhir edilecek.