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Gürsu Belediyesi'nden okullara bakım

Bursa’nın Gürsu ilçesindeki okullar belediye tarafından pırıl pırıl hâle getiriliyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki okullar belediye tarafından pırıl pırıl hâle getiriliyor.


Gürsu Belediyesi'nce ilçedeki okulların bahçeleri yenileniyor. Okullar yapılan düzenlemelerle öğrenciler için daha konforlu hale getiriliyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yüzde yedi oranındaki artış hızıyla nüfusu 91 bine ulaşan ve en hızlı büyüyen ilçe olan Gürsu'muzun ihtiyaçları da artmakta. Nüfusu hızla artan ilçemizin okul ihtiyacını kaymakamlığımız, milli eğitim ve jandarma iş birliğiyle Gürsu'ya kazandırdığımız yeni okullarla gidermiş olduk. Cumhuriyet tarihinden itibaren 160 derslik bulunan ilçemize son bir yılda 345 derslik alanı kazandırdık. Mevcut okullarımızda yaptığımız çevre düzenleme ve bakım çalışmalarımızla da öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim almalarına katkı sağlıyoruz. Kaliteli eğitim alan çocuklarımız geleceğimize ışık tutacaktır” dedi.


Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu da, Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemeleri, yeşillendirme ve bakım çalışmalarıyla yenilendi.

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