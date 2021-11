Gürsu Belediyesi'nden okullara spor malzemesi desteği

Gürsu Belediyesi 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı kapsamında, ilçedeki okullarda sportif faaliyetlerin desteklenmesi maksadıyla bütün ilkokul, ortaokul ve liselere spor malzemesi desteği sağladı. İlçedeki 29 okula futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve badminton branşlarına ait malzemeler dağıtıldı.

“Gürsu Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız” diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, ‘Pandemi süreci boyunca iki yıldır okullarından uzak kalan öğrencilerimizin hiçbir eksiğinin kalmaması için çalışıyoruz. Biz Gürsulu gençlerin daha sağlıklı gelişebilmeleri, içlerindeki cevheri çıkarabilmeleri için taşın altına elimizi koymaktan çekinmiyoruz. Gerek eğitim gerek spor anlamında gerekte psikolojik anlamda her türlü desteği sağlıyoruz. 98 bin 985 nüfuslu Gürsu'muzda 9 bin 800 lisanslı sporcumuz var. Nüfusuna göre muazzam bir sporcu sayısına ulaşan Gürsu'da spor ve sporcuya olan desteğimizi her zaman yenileyeceğiz” dedi.

Düzenlenen törene Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Bektaş katıldı.