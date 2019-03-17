Gürsu Belediyesi'nden tarımsal üretime destek

Tarımsal üretimin en önemli merkezlerinden olan Gürsu'da, Gürsu Belediyesi'nce düzenlenen kurslarla üreticilere eğitim verildi.

Tarım ilçesi Gürsu'da, Gürsu Belediyesi, İşkur ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Gürsu Belediyesi İşletme ve İştirakler MüdürlüğüAr-Ge veİnovasyon Birimi'nce düzenlenen Meslek Edindirme Kursları'nda ekonomiye katma değer sağlanıyor.

Kurslar kapsamında düzenlenen Mantar Yetiştiriciliği Kursu'nda eğitim alan Enes Akbal, kurduğu mantar üretim çiftliğinde üretime başladı. Aldıkları eğitimle daha bilinçli üretim yaptıklarını vurgulayan Akbal, kurslar kapsamında çiftliklerini ziyarete gelen üretici adaylarıyla tecrübelerini paylaştıklarını söyledi.

Gürsu'nun tarımsal üretimine, ekonomiye katkı sağlayacak hizmetler ile meyvelerini alacaklarını söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Meslek edindirme kurslarımızın dördüncü dönem kursiyerleriyle birlikte ilk dönem kursiyerlerimizden Enes kardeşimizin elde ettiği başarıyı yerinde inceledik. Enes kardeşimizin mantar yetiştiriciliği kursumuzda aldığı eğitimi devlet desteğiyle hayata geçirmesinin tüm kursiyerlerimiz için umut verici olacağına inanıyorum. Çalışınca, inanınca herşeyin mümkün olabileceğinin güzel bir örneği Enes kardeşimizin başarısı. Bizler de üreten insanlarımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz bu örnekleri gördükçe.Üreten ve ekonomiye katma değer sağlayacak olan girişimci kardeşlerimizin heyecanını paylaşıyoruz.Enes kardeşimizin emeklerinin bereketini görmesini diliyor, diğer kursiyerlerimizin de aynı başarıları elde etmelerini temenni ediyorum. Bu hizmetlerimizde hep yanımızda olan İşkur ve Halk Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Gürsu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Hüseyin Özmen, “Eğitim ve istihdam konularında projeler üretmek ve çalışmalar yapmak üzere oluşturduğumuz ekibimizle ilçemize değer katmaya çalışıyoruz. Üretmek isteyen, girişimcilik ruhuyla işletme kurmak isteyen herkese izleyecekleri yol haritasını oluşturmada destek oluyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi Ar-Ge veİnovasyon Birimi Kurs Sorumlusu Ümit Arslanoğlu, “Kurslarımız kapsamında, 2018 yılında 1400 mezun verdik. 2019 yılı içerisinde 2000 mezun vermeyi hedefliyoruz. Dördüncü dönemini gerçekleştirdiğimiz kurslarımız kapsamında eğitim alan kursiyerlerimize teorik ve uygulamalı eğitimler vermekteyiz” dedi.

Gürsu Belediyesi Ar-Ge veİnovasyon Birimi'nce düzenlenen Meslek Edindirme Kursları'nda; budama, aşılama, mantar yetiştiriciliği, sebze ve meyve yetiştiriciliği temel eğitimleri, seracılık, arıcılık, girişimcilik, ilk yardım ve emlak danışmanlığı eğitimleri de verilmekte.