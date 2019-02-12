Gürsu Belediyesi'nden “Ulu Hakan Abdülhamid Han” konferansı

Abdülhamid Han, ölümünün 101'inci yıldönümünde Gürsu Belediyesi'nce düzenlenen programla anıldı.

"Sultan 2. Abdülhamid Han'ı Anmak ve Anlamak" konulu konferansa yazar Ahmet Anapalı konuşmacı olarak katıldı. Programda Abdülhamid Han'ın tarihimizdeki yeri ve padişahlığı anlatıldı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Tarih bir milletin sadece geçmişi değil, geleceğinin de ışığıdır. Biz tarihine yüz çevirenlerden olamayız. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle iftihar ediyoruz. Tarihimiz, her milletin yazdığı veya yazabileceği bir tarih değildir. Hamdolsun böyle bir tarihe sahibiz. Tarihimizde derin izleri olan, Osmanlı Devleti'nin 34'üncü padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ı saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Necip Fazıl'ın da söylediği gibi, Sultan Abdülhamid'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır. Bu düsturla tarihimizi oluşturan bütün padişahlarımızı anlamak ve onların ışığıyla yarınlarımızı aydınlatmak da bizlerin görevi. Bizi biz yapan tarihimizi bilmek, sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu hepimizin vazîfesidir. Sultan Abdülhamid Han'ı andığımız bu program vesilesiyle, bize bu şanlı tarihi emânet eden ecdâdımızı da saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Mehter marşları çalınan konferansa ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.