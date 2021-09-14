Gürsu Belediyesi'nden yenilenebilir enerji hamlesi

Proje kapsamında yenilebilir enerji alanında üretilen eğitim modülleri, proje hedef grubunda yer alanlara ve ilçede yaşayan gençlere ve vatandaşlara tanıtılmaya devam ediyor. Proje çoğaltıcı faaliyet toplantısında hem projeye ait temel bilgiler, hem de proje kapsamında hazırlanan yenilebilir enerji modüllerinin tanıtım fırsatı elde edildi. Ayrıca bunlara ilaveten projenin fikrî çıktıları hakkında bilgiler verildi.

Gürsü Belediyesi Başkanı Mustafa Işık, “Avrupa Birliği projeleriyle çok çeşitli alanlarda başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında Avrupa'daki ortaklarımızla Gürsu'da güzel eserlerin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Düzenlediğimiz çoğaltıcı etkinlik toplantısı sayesinde, ilçemizde yaşayan proje hedef kitlesine ve vatandaşlarımıza daha kolay ulaşıyoruz. Projemizin temasına bağlı olarak, temiz enerji ve yenilenebilir enerjinin hayatımızda kullanılmasının artırılmasını ön plana çıkarıyoruz” dedi.