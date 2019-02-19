Gürsu Belediyespor U14 Takımı nâmağlup şampiyon

Gürsu Belediyespor U14 Takımı, 8. Grupta namağlup şampiyon oldu. “Yaptığımız spor tesisleriyle çocuklarımızın spor imkânlarını zenginleştirdik” diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Belediyespor Kulübü bünyesinde yetişen genç sporcularımızın bedenen ve ruhen iyi yetişmiş fertler olması için antrenörlerimiz ve kulüp yöneticilerimiz büyük emek vermekte. Çocuklar futbolun rekabetçi ruhundan önce ekip olma ruhunu kavramalı. Kulübümüzde futbol eğitimi alan çocuklarımız, onlara sevgiyle futbol tekniği ve disiplini aşılayan hocalarımıza emânet. Genç futbolcularımızı ve hocalarını tebrik ediyorum” dedi.

Antrenör Ayhan Can, “Alt yapımızı teknik anlamda en iyi şekilde yetiştirmeye çalışırken, futbolcularımızın mânen de gelişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. U14 Takımı 19 maçın tamamını kazanarak, 116 gol atıp 4 gol yiyerek ligi tamamlamıştır” diye konuştu.