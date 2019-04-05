Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nin çevresi güzelleştiriliyor.

Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yapılan peyzaj çalışmalarıyla Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nin bahçesi ve çevresi çiçek açtı. Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizde hizmet veren bütün kamu kurumlarımızda yaptığımız çevre düzenleme ve bakım çalışmalarıyla, hemşehrilerimizin en güzel hizmeti alabilmesi için destek oluyoruz. Kamu binalarımızın bahçe düzenlemelerine ve çevrelerindeki alanlardaki peyzaj çalışmalarına hassasiyet gösteriyoruz. Hastanemizin çevresini de yaptığımız çalışmalarla güzelleştiriyoruz” dedi.

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'dan adını alan hastanenin girişinde oluşturulan bölümde ise, “Gül yüzlü şehit başkan” yazısı ve Yıldız'ın fotoğrafı yer alıyor.