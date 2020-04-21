İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürsu dezenfekte çalışmalarıyla arındırılıyor

Bursa’nın Gürsu ilçesinde her mahalle yapılan konteyner dezenfekte çalışmalarıyla arındırılıyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde her mahalle yapılan konteyner dezenfekte çalışmalarıyla arındırılıyor.


Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı, ilçenin tüm mahallelerinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarıyla ilçeyi arındırıyor.


Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Temizlik ekiplerimiz gece gündüz demeden, hepimizin sağlığının korunması için özveriyle çalışmaya devam ediyor. Tertemiz sokaklarımızda sağlıkla dolaşacağımız günlerin en kısa zamanda gelmesi için bugünlerde evlerimizden çıkmayalım. Bizler vatandaşlarımızın sağlığı için tüm ekiplerimizle çalışıyoruz, vatandaşlarımızdan da kurallara hassasiyetle uymalarını istiyoruz” dedi.


Konteyner dezenfekte çalışmaları kapsamında, tüm mahallelerde konteynerler tek tek temizlenip dezenfekte ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.