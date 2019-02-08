Gürsu esnafı Işık'ı ağırladı

Yeşil Artvin Kıraathanesi'nde esnafla bir araya gelen Başkan Mustafa Işık, Gürsu'nun çağdaş şehir kimliğine uygun şekilde gelişmesini sağlayacak projeler hakkında bilgi verdi. İlçede yapılan hizmetlerle alâkalı soruları cevaplayan Başkan Işık, kamulaştırma çalışmalarını anlattı. Işık, “Hemşehrilerimizin beklentileri öncelikli olmak üzere, ilçemize değer katacak hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Esnaflarımıza misâfir olarak hep birlikte yaptığımız kahvaltı programlarında hizmetlerimiz hakkında sohbet ediyoruz. İlçemizin gelişmesi için sinerji yakalamamızın önemini biliyoruz. Bizlere iletilen bütün fikirleri dikkate alıyoruz” dedi.

Kahvaltıya Başkan Mustafa Işık, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Ak Parti ilçe teşkilatı yetkilileri, muhtarlar ve esnaflar katıldı.