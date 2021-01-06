Gürsu, gençlerin fikirleriyle dünyaya açılacak

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi ve Eurodesk Temas Noktası koordinasyonunda 2021 yılında hayata geçirilecek olan projeler, Gürsu'nun ilgili kurumlarıyla paylaşıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın, Gürsu ve gençlerin gelişimi için hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler sunduğu toplantıya Kaymakam Naif Yavuz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Bektaş ve ilçe okul müdürleri katıldı. Toplantıda, gençler için kurumlar arası iş birliği ile neler yapabileceği görüşüldü.

Gürsu Belediyesi'nin gençlerin gelişimi için oluşturduğu Kollektif Kariyer Merkezi ve Gürsu Eurodesk Temas Noktası koordinasyonunda hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler sunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Gürsumuz ve gençlerimiz için, kaymakamımız, yöneticilerimiz ve ilçemizde bulunan liselerimizin okul müdürleri ile birlikte değerlendirmelerde bulunduk. Pandemiyi fırsata çevirerek ekibimizle beraber gençlere fırsat vereceğimiz, girişimcilik yönlerini arttırarak fikirlerini ekonomiye kazandıracakları ve hayâllerinin peşinden koşarak dünyaya açılacakları projelerin altyapısını, yoğun bir çalışma ile tamamladık. Kollektif Kariyer Merkezimiz ve Eurodesk Temas Noktamız'ın koordinasyonunda, gençlerimizin geleceğin mesleklerini tanımalarını sağlayacak ve mesleki eğitimlerini güçlendirecek programlar gerçekleştireceğiz” dedi.

Sosyal belediyecilik yaparak, insan odaklı, katma değerli projeler geliştiren Gürsu Belediyesi'ni tebrik eden Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, “Kurum olarak her zaman bu tarz projelerin destekçisi olacağız.” dedi.

Toplantıda Kollektif Kariyer Merkezi ve Eurodesk Temas Noktası 2021 yılı Stratejik Raporu'nun çerçevesi oluşturuldu.

Gürsu Belediyesi, 2021 projeleri kapsamında; otomotiv, tarım ve oyun sektörünün gençler açısından fikir üssü haline gelecek “Tematik Kuluçka Merkezi”ni barındıracak Kollektif Kariyer Merkezi projesi ile il ve ilçe bazında birçok kamu kurumu ve özel sektörü bir araya getiren bir modelle ülkemiz için iyi uygulama örneği olacak.