Gürsu hamsi ve kemençeye doydu

Gürsu'da düzenlenen 3. Hamsi ve Yöresel Ürünler Festivalinde halka 2 ton hamsi ikram edildi.

Gürsu Belediyesi ve Gürsu Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen “Gürsu 3. Hamsi ve Yöresel Ürünler Festivali” bu yıl da yöresel zenginliklere ev sahipliği yaptı.

“Bizi biz yapan tüm değerlerimizle bütün olmamızı pekiştirecek böyle güzelliklere ihtiyacımı olduklarını ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizdeki Trabzonlular'ın kendi kültürlerini tanıttıkları Festival, ilçemizin kültürel zenginliklerinin güzel örneklerinden biri oldu. İlçe halkımızı, renkli kültürel zenginliklerimizi paylaşabilecekleri böyle güzel etkinliklerde buluşturmak bizleri mutlu ediyor. Gürsumuz, farklı bölgelerden gelen vatandaşlarımızın, birlik ruhuyla huzur içinde yaşadığı bir kent. İlçemizde yaşayan hemşehrilerimizin yöresel zenginliklerini tanıtacağı böyle güzel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için Belediye olarak desteklerimiz sürecek” dedi.

Gürsu Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nizam Başkan da, desteklerinden dolayı Başkan Işık'a teşekkür etti.

Bir hafta süren Festival kapsamında; Gürsu Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı yapıldı. Festival'in son üç gününde yerel sanatçıların konserlerinin coşkusu yaşandı. Festival'in son gününde Apolas Lermi'nin konseriyle keyifli saatler yaşayan Gürsulular, kemençe eşliğinde horon oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.