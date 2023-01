Gürsu Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi hızla yükseliyoür

Bursa'nın Gürsu ilçesinde belediye tarafından inşa edilen hayvan bakım ve tedavi merkezi inşaatı hızla yükseliyor

Gürsu Belediyesi'nin şehrin güzelliğini panoramik olarak izleme imkanı sunan bölgede oluşturduğu hayvan bakım ve tedavi merkezi, Gürsu Seyir Terası'nın da yer alacağı entegre bir tesis olarak hizmet verecek. Merkezde sokak hayvanlarının barınması ve bakımı sağlanacak.

Yaklaşık 14 milyonluk ihale bedelli, örnek ve ödüllü tesis, 4 bin 500 metrekare kontrollü alan içerisinde, toplamda 9 ayrı yapı, 685 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi bünyesinde, 39 adet küçük, 5 adet büyük padok bulunuyor. İdari kısımlarının yanı sıra ameliyathane, röntgen odası, ilaç deposu, tıbbi malzeme deposu, hayvan müşahede odası, hayvan mutfağı, mama deposu, malzeme deposu, hayvan banyosu yer alacak.

“Enpati Hayvan Dostu Şehir” ödüllü örnek tesis

Gürsu Katırlı Dağı, Dışkaya ve Ericek Mahalleleri yolu üzerinde inşası devam eden merkez inşaatında incelemelerde bulunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İnşallah en kısa zamanda tamamlanacak olan tesisimizde can dostlarımızın daha sıcak ve sağlıklı ortamda yaşamalarını sağlayacağız. Sokak hayvanlarının en iyi şartlarda yaşamalarını sağlayacak örnek projelerin yarıştığı, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmadan ödül alan projemiz çerçevesinde hayata geçirdiğimiz bu tesisimizi bir an önce tamamlayarak, sokak hayvanlarımızın hizmetine sunacağız inşallah. Doğal yaşam şartlarından uzaklaşmış sokak hayvanlarımızın yaşamlarını devam ettirebilecekleri imkanları onlara sunmakla yükümlüyüz. Bu tesisimizle, inşallah, sokak hayvanlarımızı her türlü yaşam imkanı sunulacak bir yuvaya kavuşturmuş olacağız” dedi.

Kuş cıvıltıları ve can dostlarının sıcaklığında Bursa seyri

Işık, “Gürsu'muzun doğasının kucak açtığı tepede sokak hayvanlarımızı kucaklayacak merkezimiz kuş cıvıltıları ve can dostlarımızın sıcaklığıyla doğanın tüm zenginlikleriyle hissedileceği bir tesis olarak, doğayla bütünleşmek, doğanın huzurunu ve ihtişamını yaşamak isteyenlerin de buluşma noktası olacak. Gürsu ve Bursa'mızı kuşbakışı izleme imkanı sunacak mekan, sokak hayvanlarımızın barınma, bakım ihtiyaçlarını karşılayacak. Şehir yaşamında açlıkla, susuzlukla savaşarak var olmaya çalışan sokak hayvanlarımız için oluşturduğumuz bu tesis önemli bir ihtiyacı giderecek. Sokak hayvanlarımızın yaşam haklarının korunmasında tüm insanlığın sorumlulukları var. Bizler bu tesisimizle bu sorumluluğumuzu yerine getiriyor olmanın huzuru ve sevinci içerisindeyiz. Merkezde sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının, çeşitli kuş türlerinin barınmaları sağlanacak. Hayvanların sağlık kontrollerinin de yapılacağı tesiste, hayvan severlerin ziyaretleri sırasında zaman geçirebilecekleri “Gürsu Seyir Terası” da muhteşem şehir manzarasıyla doğayı tüm zenginliğiyle yaşama imkanı sunacak” dedi.