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Gürsu ilmek ilmek işleniyor

Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları kapsamında, ilçenin cadde ve sokaklarında ihtiyaç duyulan noktalarda kaldırım düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları kapsamında, ilçenin cadde ve sokaklarında ihtiyaç duyulan noktalarda kaldırım düzenleme çalışmaları yapılıyor.


“Gürsu'muzu ilmek ilmek işliyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçe merkezimizdeki cadde ve sokaklarda kaldırım, parke ve bordür yenileme çalışmalarımızı yoğun olarak gerçekleştiriyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarına en hızlı ve kalıcı çözümler üretmek adına çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Gürsu'muzun değişen koşullara uygun şekilde gelişimini sağlamak amacıyla hizmetlerimizi şekillendiriyoruz” dedi.


Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları, yapılan planlamayla ilçe genelinde sürdürülecek.

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