Gürsu İsabey yolu artık daha güvenli olacak

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yayaların yoğun kullandığı İsabey yolu üzerinde yapılan kaldırım çalışmasıyla yol daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Yenidoğan Mahallesi'ni Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ne bağlayan 600 metrelik İsabey yolu Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapılan kaldırım çalışmasıyla daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Gürsu'muzun merkezinde ancak yerleşim alanları ve tarım arazileri arasında yer alan İsabey yolumuz oluşturduğumuz kaldırım alanıyla artık hemşehrilerimiz için daha güvenli hale geliyor. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.