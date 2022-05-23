Gürsu İsabey yolu genişliyor

Gürsu'nun Yenidoğan Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan İsabey yolu, yapılan genişletme ve kaldırım çalışmasıyla daha güvenli ve konforlu hale geliyor.

Gürsuluların yaya olarak da yoğun kullandığı İsabey yolu, Gürsu Belediyesi'nce yapılan çalışmalar doğrultusunda genişletilerek oluşturulan kaldırımla, hem araç hem yaya trafiği açısından rahatlatılmış oldu.

“Gelişen ve değişen Gürsu'muza yakışacak konfora kavuşturduğumuz İsabey yolumuzdaki çalışmaları 15 gün içerisinde tamamlayarak, yolumuzu hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizin yaya olarak da yoğun kullandığı İsabey yolumuzu, iki taraflı genişleterek, yayalarımız için daha rahat ve güvenle kullanılabilecekkonfora kavuşturuyoruz. Gürsu'muzun merkeziyle Yenidoğan Mahalle'mizi bağlayan, ilçemizin merkezinde ancak yerleşim alanları ve tarım arazileri arasında yer alan İsabey yolumuz, oluşturduğumuz kaldırım alanıyla artık hemşehrilerimiz için daha güvenli hale geliyor. Yolumuzun genişletilmesi için fedakarlık ederek tarlalarından pay veren tarla sahibi hemşehrilerime de özellikle teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yenidoğan Mahallesi'ni Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ne bağlayan 600 mt'likİsabey yolu, Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarla daha konforlu olarak ilçe halkının hizmetine sunulacak.