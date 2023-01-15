Gürsu Kazıklıköy Mahallesi'ne futbol sahası

Gürsu Belediyesi, ilçenin spor alanlarını geliştirmeye yönelik çalışmaları çerçevesinde Kazıklıköy Mahallesi'ne futbol sahası kazandırıyor.

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazının spor yapmak olduğunu vurgulayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Kazıklıköy Mahallemiz'de oluşturduğumuz halı sahamızla hemşehrilerimize keyifle futbol müsabakaları yapma imkanını sunmuş olacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin, tüm hemşehrilerimizin spor yapma imkanlarını arttırmak amacıyla tesisleşme noktasında önemli çalışmalar yaptık. Nüfusu hızla artan ve çağdaş şehirleşme kimliğiyle gelişen Gürsumuz'un spor yapma imkanlarını arttırmak amacıyla ilçemizde birçok spor tesisi oluşturduk. Spor Fabrikamız'ı ilçemize kazandırdık. Gürsu İlçe Stadımız'ı yenileyerek daha konforlu hale getirdik. Mahallerimizde spor sahaları oluşturduk. Parklarımızı aynı zamanda spor aletleriyle donattık. Ericek'teki Adrenalin Parkımızla, Yüzme Havuzumuz ve Kapalı Spor Salonumuz'daki faaliyetlerimizle ilçemizin spor yapma imkanını genişlettik. Bunların yanında daha birçok spor yapma imkanını ve faaliyetini hemşehrilerimize sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Her mahalleye futbol sahası hedefimiz doğrultusunda Kazıklıköy Mahallemiz'de inşasına başladığımız futbol sahamızla hemşehrilerimize futbolun coşkusunu konforlu bir sahada yaşama imkanı sunmuş olacağız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Gürsu Belediyesi'nce ihalesi tamamlanarak inşasına başlanan Kazıklıköy Mahallesi Futbol Sahası'nın, 1,5 milyon liralık maliyetle, yaklaşık bir buçuk ay içerisinde tamamlanması planlanmakta.