Gürsu Kazıklıköy'e 2 milyonluk yatırım

Gürsu Belediyesi'nce mahallelerin ihtiyaçları ve mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda yapılan çalışmalar çerçevesinde, Kazıklıköy Camii'nde yeni bir hizmet alanı oluşturuldu.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Kazıklıköy Mahalle meydanında bulunan caminin bahçesinde yaptığı düzenlemeyle, mahallelinin ortak yaşam alanındaki ihtiyaçları giderilmiş oldu.

“Kazıklıköy Mahalle muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin talepleri üzerine oluşturduğumuz bu alan, mahalle sakinlerimizin toplumsal yaşam alışkanlıklarına cevap veren bir yapı oldu” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Kazıklıköy Mahalle'mizin Cami'sinde yaptığımız düzenlemeyle, hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmiş olduk. Mahallemizin ortak yaşam alanında, berberi ve daha sonra mahalle sakinlerimizin kendilerinin belirleyeceği şekilde ekleyeceği çay ocağı da olacak küçük bir sosyal yaşam alanı oluşturmuş olduk. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Kazıklıköy meydanındaki Camii bahçesinde oluşturulan yapı bünyesinde; lavabolar, berber yer almakta olup eklenecek çay ocağıyla da mahalle sakinlerinin sosyal yaşam alanı olarak kullanacağı bir alan oluşmuş oldu.

Kazıklıköy'e parke taşı yatırımı da yaptıklarını anlatan Başkan Mustafa Işık, " Daha önce köyümüze parke taşı döşemiştik, bu işlem de 1 milyonluk bir yatırımı oluşturmuştu. Köy halkımız parke taşlarından ve sağladığı konfordan oldukça memnun kaldı ve o esnada da camimizde bu yatırıma başladık. Burası da toplam 1 milyonluk bir yatırım. Toplamda Kazıklıköy'e 2 milyonluk bir yatırımla yeni alanlar kazandırmış olduk" diye konuştu.