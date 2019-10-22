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Gürsu metruk binalardan arındırılıyor

Bursa’nın Gürsu ilçesinde metruk binalar yıkılıyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde metruk binalar yıkılıyor.


Gürsu'nun merkezinde bulunan metruk binalar, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapılan planlama dahilinde yıkılarak temizleniyor. “Gürsumuz'u gelişen çağdaş şehir kimliğini bozan metruk binalardan arındırıyoruz” diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Metruk binaları yıkarak, hemşehrimizin vitrinini yeniliyoruz. Hem de muhtemel kazaları ve çevre kirliliğini önlemiş oluyoruz. Metruk binaların bulundukları mahallelerin sâkinlerini de tedirgin eden zararlarını ortadan kaldırarak hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini de korumuş oluyoruz. Aynı zamanda ilçemizin vitrinini bozan bu yapıların oluşturduğu çirkin görüntüleri de temizlemiş oluyoruz” dedi.


Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün metruk binaların temizlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

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