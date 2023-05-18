Gürsu meydan projesinde geri sayım başladı

İhalenin ardından PTT binası yıkılıp, yeni yerinde hizmet verecek.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın vizyon projelerinden biri olarak lanse ettiği Gürsu Kent Meydanı projesinde son düzlüğe girildi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Projemizin önündeki en son engel PTT binasıydı. Yıkılması ile beraber Bursa'nın en özel ve güzel meydanını Gürsu'muza kazandıracağız. Yıkılan binamızın yeni ihalesini yaptık, çok yakın zamanda buradan kaldıracağız. Projemizi başlatacağız. Yeni PTT binamız ise meydana yaklaşık 50 metre uzaklıkta olacak. İnşaatını bitirir bitirmez güzel bir şekilde dizayn edip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.