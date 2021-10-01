Gürsu Millet Kıraathanesi hizmette

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütün Türkiye'de kurulan millet kıraathanelerinin bir yenisi de Gürsu'ya kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu Belediyesi'ne tahsis edilen tarihî değirmen, yapılan düzenlemelerle Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüldü. Millet Kıraathanesi'nde kütüphane, sesli okuma odası, YKS öğrencilerine yönelik kurs, ders çalışma alanları, idarî birim yer alıyor. Açık hava bahçe kısmıyla ilçe gençliğine, halkına hizmet verecek mekân Gürsuluların yeni buluşma noktası olacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın seçim çalışmaları sırasında ilçe sakinlerine söz verdiği ve hayata geçirdiği Millet Kıraathanesi'yle Gürsu'nun eğitim ve kültür hayatı canlılık ve zenginlik kazanacak.

Gürsu Belediyesi, Gürsu Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gürsu Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle başlatılan eğitimler çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), hazırlanan öğrencilere eğitim imkânı sunuluyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hemşehrilerimize söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzîde mekânımızda 7'den 70'e bütün vatandaşlarımız, kitapların sıcak ve bilgi dolu dünyasıyla kuşanacak, ikramlarımız ve gönülden muhabbetimizle ağırlanacak. Gençlerimiz bu mekânda rahatça ders çalışabilecekler” dedi.

Millet Kıraathanesi, yetişkin, çocuk ve gençlere yönelik kültür sanat ve eğitim kurslarının adresi olacak.