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Gürsu ovasında dronlu denetim

Gürsu Belediyesi, ilçedeki tarım arazilerinde dronlu denetim başlattı.


Havadan denetim Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan, İlçe Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, mahalle muhtarları ve meclis üyelerinin iştirâkiyle başlatıldı. İlçenin verimli tarım arazilerinin denetimini yapma konusunda çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Dünya çapında değere sahip ürünler yetiştiren verimli Gürsu ovamızın korunması ve denetlenmesi için başlattığımız uygulamanın üreticilerimiz için de faydalı olacağına inanıyoruz. Zengin tarım çeşitliliğine sahip ovamız çok değerli. Ovamızın korunması yönünde yaptığımız çalışmaların yanında bu uygulamamızla da gerek güvenlik gerek denetim hizmetlerimizi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.


Gürsu Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen ilk uygulamayla tarım arazileri havadan izlendi ve ovanın genel durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Başkan Işık da dronu kullanarak tarım alanlarını kontrol etti.

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