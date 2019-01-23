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Gürsu parklarına makyaj

Bursa’nın Gürsu Belediyesi, parklarda ve yeşil alanlarda yaptığı bakım çalışmalarıyla ilçenin görünümünü güzelleştiriyor.

Bursa'nın Gürsu Belediyesi, parklarda ve yeşil alanlarda yaptığı bakım çalışmalarıyla ilçenin görünümünü güzelleştiriyor.


Gürsu'nun kent estetiğini korumak maksadıyla bakım çalışmalarına hız verdiklerini ifâde eden Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Parklarımızda, cadde ve sokaklarımızda bulunan yeşil alanlar ilçemizin nefes almasını sağlamanın yanında ilçemizin vitrinini süslemekte. Ekiplerimizin düzenli olarak yaptığı bakımlarla yeşil alanlarımızın güzelliğini koruyoruz” dedi.


Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yapılan çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde parklar, cadde ve sokaklar, okullar, hastaneler v.b. kamu alanlarında bulunan yeşil alanlardaki ağaç ve bitkilerin budamaları düzenli olarak yapılıyor.

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