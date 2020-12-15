Gürsu sokakları çocukların zihin renkleriyle süsleniyor

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi'nce gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde ilçe genelinde bulunan trafoların kent estetiğini güzelleştirecek şekilde süslenmesi yönünde önemli çalışmalar yapılıyor. “İlçemizin hepimiz için keyifle yaşanabilecek bir yer olması için çalışıyoruz” diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Daha önce, Gürsumuz'un parklarını çocuklarımız için masalsı görsellikte donattığımız gibi, üreten çocuklarımızın bilimsel alanlarda gelişimini sağlamak maksadıyla oluşturduğumuz Steam Atölyemiz'in yanında yer alan trafoyu da süsleyerek hem çocuklarımızın zihinlerinin renklerini vurgulamak, hem de çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak istedik. İlçemizi güzelleştiren bu çalışmanın birkaç noktasında boya izimin olması da beni ayrıca mutu etti “ dedi.