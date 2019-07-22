Gürsu Yenidoğan kapalı pazar ve otoparkına kavuşuyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Yenidoğan Mahallesi sakinleri, yakında kapalı pazar alanı ve otoparkına kavuşacak.

Yenidoğan Mahallesi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle oluşturulan kapalı pazar alanı ve otoparkı 3070 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Yaklaşık 10 milyon liralık maliyetle hayata geçiriliyor.

Kapalı pazar alanı ve otoparkının inşaat çalışmalarını inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Mahallemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan kapalı pazar alanı ve otoparkını hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım ilçesi olan Gürsu'muzda yetişen ürünlerin hemşehrilerimize en kolay şekilde ulaşabilmesini sağlayacak kapalı pazar alanımızın ve park meselesine çözüm olacak otoparkımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Gürsu'muza yapılan yatırımlara verdiği destek için Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kapalı pazar yeri ve otoparkında 185 araç kapasiteli kapalı otopark, açık otopark alanları ile pazar ve vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatılar bulunacak.