Gürsu Yenidoğan'ın tüm sokakları doğalgaza kavuştu

Gürsu'nun Yenidoğan Mahallesi'nde, iki aydır süren son doğalgaz çalışmalarıyla doğalgaz bulunmayan sokak kalmadı.

Gürsu Belediyesi ve Bursagaz iş birliğinde, iki ay önce başlatılan çalışmalar tamamlanarak, Gürsu'nun Yenidoğan Mahallesi'nin doğalgaz bulunmayan sokakları da doğalgaza kavuşturuldu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yaklaşık iki ay önce başladığımız son doğalgaz çalışmalarımızla, Yendioğan Mahallemiz'deki bin 400 bina ve 3 bin hane daha doğalgaza kavuşmuş oldu. Böylece Yenidoğan Mahallemiz'de yaşayan hemşehrilerimizin önemli taleplerinden birini daha gerçekleştirmiş olduk. Yenidoğan Mahalle'mizde yaşayan hemşehrilerimize verdiğimiz doğalgaz sözümüzü de, göreve geldiğimiz günden beri etap etap yapılan çalışmalar ve Ağustos ayı içerisinde başlattığımız son çalışmalarla yerine getirmiş olduk. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Işık konuşmasına şöyle devam etti;

“Bugüne kadar, Yenidoğan Mahallemiz'in ihtiyacı olan birçok yatırımı da hayata geçirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenidoğan Mahallemiz'in altyapıda yaşadığı sorunu bugünkü değerle yaklaşık 25 milyonluk yatırımla çözdük. Asfaltsız sokakları asfalta kavuşturduk. Mahalle sakinlerinin önemli ihtiyaçlarından biri olan Kapalı Pazar Alanı'nı ve Sağlık Ocağı'nı hizmete sunduk. Yenidoğanlı hemşehrilerimizin park talepleri doğrultusunda, kamulaştırdığımız iki farklı alanda, iki adet park oluşturarak hizmete sunduk. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutmanın huzuru ve ilçemize hizmet getirmenin şevkiyle, inşallah Gürsu'muza çok daha güzel hizmetler yapmak için gece gündüz demeden, ilk günkü heyecan ve güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize kazandırdığımız her hizmet sonraki hizmetlerimizin motivasyonu olarak yeniden güç toplamamızı sağlıyor. Yenidoğan Mahallemiz'in ihtiyacı olan sokaklarını doğalgaza kavuşturuyor olmamızın mutluluğu da ilçemize kazandıracağımız diğer yatırımlar için verdiğimiz mücadelelerin en büyük motivasyon kaynaklarından biri oldu.”

“2019 seçim döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çıktığımız bu yolda verdiğimiz sözleri, Gürsu'muzun gelişimini sağlama yolunda belirlediğimiz hedefleri tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Başkan Işık, “Yenidoğan Mahallemiz'de, 2021 yılında başlattığımız doğalgaz çalışmaları; ana arterler, kadastro yolları ve daha sonra da ara sokaklar, parsel içi yollar olmak üzere yapılan planlamayla devam etti. Ana arterler ve kadastro yolları çalışmaları yapılırken bir yandan da geri kalan parsel içi yollar ve kadastro yollar için yasal ve bürokratik süreçler devam etti. Gürsu'muza bu hizmeti kazandırmamızda, vatandaşın mağdur olmaması için yeni yasal düzenlemelerle yolumuzu açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, vatandaşlarımızın doğalgaz taleplerini ileterek sürece katkı sağlayan Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Bursagaz yetkililerine, AK Parti Gürsu İlçe Başkanlığına, kurum temsilcilerimize ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.