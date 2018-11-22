Gürsu yollarına makyaj

Bursa'nın Gürsu ilçesinde havaî elektrik hatlarının yer altına alınmasının ardından asfalt çalışmaları sürüyor.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin merkez mahallelerinde yapılan üst yapı çalışmaları ile Gürsu tazeleniyor. İstiklal Mahallesi Dumlupınar Caddesi ve Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yer alan elektrik tellerinin Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yer altına alınmasının ardından asfalt ve kaldırım çalışmaları yapılıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu'nun artan nüfusunun ihtiyaçlarını en iyi ve hızlı şekilde çözüme ulaştırabilmek maksadıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin merkezinde yaptığımız üst yapı yenileme çalışmalarımızla cadde ve sokaklarımıza ışıltı kazandırıyoruz” dedi.