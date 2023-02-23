Gürsu zabıtası okul kantinlerinde

İlçe genelinde yedi farklı okulda kantinlerdeki hijyen, son kullanma tarihi ve satışı yasak ürünler çerçevesinde denetlendi. Afetten sonra ikinci dönem açılışları bir süre daha uzatılan okullarda ilk hafta yoğun başladı. Ekipler, hijyen denetimi başta olmak üzere öğrencilerin tükettiği tüm gıda ürünlerinde satışı yasak ürünleri ve son kullanma tarihlerini kontrol etti. İlk haftada 7 okula denetim gerçekleştiren Gürsu Zabıtası, okullarda herhangi bir soruna rastlamadı.

Öğrenci sağlığını özellikle önemsediklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Zabıtamız okullarımızda çok titiz bir çalışma yürütüyor. Liste halinde hazırlanan tüm okullarda benzer denetimleri gerçekleştirip, öğrencilerimizin sağlık ve gıda tüketimine karşı alınacak her türlü önlemi alacağız" dedi.