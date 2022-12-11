Gürsu'da 'Atığını getir, biletini al' uygulamasına yoğun ilgi

Gürsu Belediyesi'ne dönüştürülebilir atık getirerek bilet kazanan çocuklar, her hafta tiyatro veya sinemayla buluşturuluyor.

Dönüştürülebilir atıkların toplanması yönünde duyarlılık kazandırılmasını hedefleyen çalışma doğrultusunda, cam ve pet şişe, kağıt, pil gibi geri dönüşüm malzemelerini, Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne getiren çocuklara, sinema ve tiyatro bileti hediye ediliyor. Böylece başta çocuklar olmak üzere herkesin, çöplerin dönüştürülmesiyle doğanın sıfır atık sistemiyle korunabileceği konusunda bilinç kazanmasını sağlamak hedefleniyor.

“Çocuklarımızın, geri dönüştürülebilir atıkları belediyemize getirerek çevreyi koruma duyarlılığı kazanmalarını sağlarken, onların sosyal sorumluluk bilincini kültür sanatla harmanlıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sosyal sorumluluk bilinciyle yetişen nesillerimiz için çalışıyoruz. Kültür sanatı sosyal sorumlulukla taçlandırarak çocuklarımızın dünyanın korunmasına olan duyarlılıklarını arttırmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız, getirdikleri geri dönüştürülebilir atıklarla belediyemizden ücretsiz sinema ve tiyatro bileti alma hakkı kazanıyor. Çevreyi ve doğayı koruma, geri dönüşümle doğal kaynaklarda tasarruf yapma hassasiyetiyle büyüyen yeni nesillerin yetişmesi dünyamızın geleceği için çok önemli. Böylece, hepimizin gelecekte doğal kaynakları korunmuş, temiz bir dünyada yaşama şansı olacak. Bu amaçla başlattığımız bu uygulamayla, çocuklarımıza çevre duyarlılığı kazandırırken, kültür sanat etkinlikleriyle kişisel gelişimlerini sağlıyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi'nin dünyanın doğasının korunmasına ve geri dönüşüme duyarlı nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla başlattığı uygulamada, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce bilet ve ulaşım olanağı sunulan çocuklar her hafta tiyatro ya da sinema filmi izleme olanağı buluyor. Gürsu Belediyesi'nin “Dünya temiz kaldıkça güzel”, “Sıfır atık hareketine katıl” sloganlarıyla başlattığı geri dönüşüm hareketi çerçevesinde ayrıca çocuklara yönelik “Atığını getir, puanını topla, hediyeni kazan” sloganıyla sıfır atık yarışması düzenleniyor. Kampanya tarihleri arasında toplanan atığın türüne ve miktarına göre kazanılan puanlar ile 100 puan toplayan öğrenci, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği futbol, basketbol, voleybol veya yüzme kurslarından herhangi birine bir aylık ücretsiz katılım hediyesi kazanacak. 444 3 616 Alo Atık Hattı'ndan Gürsu Belediyesi'ne ulaşan vatandaşlar, kampanyalara katılma koşulları hakkında detaylı bilgi edinebilir.