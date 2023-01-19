Gürsu'da atıklar çocuklardan, biletler başkandan

Gürsu genelinde, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması ve Sıfır Atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla, Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Kültür İşleri Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "Atığını Getir, Puanını Topla, Hediyeni Kazan" kampanyası ile vatandaşlar tarafından getirilen atıklar, puanlama sistemi ile toplanıyor ve atık getirenlere çeşitli ödüller veriliyor.

“Geri dönüştürülebilir atıkların toplanması konusunda çocuklarımıza bilinç kazandırmak amacıyla başlattığımız uygulamayla en çok atık toplayan Yüksel Bodur İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizi okullarında ziyaret ederek ödüllerini sunduk” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sosyal sorumluluk bilinciyle yetişen nesillerimiz için çalışıyoruz. Kültür sanatı sosyal sorumlulukla taçlandırarak çocuklarımızın dünyanın korunmasına olan duyarlılıklarını artırmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız, getirdikleri geri dönüştürülebilir atıklarla belediyemizden ücretsiz sinema ve tiyatro bileti alma hakkı kazanıyor. Çevreyi ve doğayı koruma, geri dönüşümle doğal kaynaklarda tasarruf yapma hassasiyetiyle büyüyen yeni nesillerin yetişmesi dünyamızın geleceği için çok önemli. Böylece, hepimizin gelecekte doğal kaynakları korunmuş, temiz bir dünyada yaşama şansı olacak. Bu amaçla başlattığımız bu uygulamayla, çocuklarımıza çevre duyarlılığı kazandırırken, kültür sanat etkinlikleriyle kişisel gelişimlerini sağlıyoruz" dedi.

Öğrenciler, 1 futbol sahası büyüklüğündeki alanın kirletilmesini önledi

2 bin 71 adet atık pil toplayan Yüksel Bodur İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 8 bin 284 metrekare alanın, yani 1 futbol sahası büyüklüğündeki toprak alanın kirletilmesini önlemiş oldu. En çok atık pil toplayan sınıfı ziyaret eden Başkan Mustafa Işık, Hacivat Karagöz Gölge Oyunu'na ait biletleri öğrencilere hediye etti. Bireysel olarak 75 adet atık pil toplayan 6-C Sınıfı öğrencisi Yakup Kaya'ya da bilet ve futbol topu hediye edildi. Ayrıca takdir belgesi alan 63 öğrencinin de Ericek Adrenalin Park'ta bir günlük programla ağırlanması sağlanacak.

Dönüştürülebilir atıkların toplanması yönünde duyarlılık kazandırılmasını hedefleyen çalışma çerçevesinde cam ve pet şişe, kağıt, pil gibi geri dönüşüm malzemelerini Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne getiren çocuklara, sinema ve tiyatro bileti hediye ediliyor. Böylece başta çocuklar olmak üzere herkesin, çöplerin dönüştürülmesiyle doğanın Sıfır Atık sistemiyle korunabileceği konusunda bilinç kazanmasını sağlamak hedefleniyor.

Gürsu Belediyesinin, dünyanın doğasının korunmasına ve geri dönüşüme duyarlı nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla başlattığı uygulamada, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce bilet ve ulaşım olanağı sunulan çocuklar her hafta tiyatro ya da sinema izleme olanağı buluyor.

Gürsu'da "Sıfır Atık" hareketi kampanyalarla destekleniyor

Gürsu Belediyesinin, “Dünya temiz kaldıkça güzel”, “Sıfır Atık hareketine katıl” sloganlarıyla başlattığı geri dönüşüm hareketi çerçevesinde ayrıca, kampanya tarihleri arasında toplanan atığın türüne ve miktarına göre kazanılan puanlar ile 100 puan toplayan öğrenci, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün düzenlediği futbol, basketbol, voleybol veya yüzme kurslarından herhangi birine, bir aylık ücretsiz katılım hediyesi kazanacak. “Atıklar geri dönüşüme ekmekler sofralara” sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde ise 5 kilogram karışık ambalaj atığı getiren 2 ekmek alabiliyor. 444 3 616 Alo Atık Hattı'ndan Gürsu Belediyesine ulaşan vatandaşlar, kampanyalara katılma koşulları hakkında detaylı bilgi edinebilecek.