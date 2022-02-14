Gürsu'da bireysel masa tenisi turnuvası nefes kesti

Gürsu'da spor yapma imkanlarının her yaştan her grup insan için ideal koşullarda yapılmasını sağlamak hedefiyle yatırımlarını durmaksızın sürdüren Gürsu Belediyesi, spor faaliyetleriyle de Gürsulular'ı spor yapmaya yönlendiriyor.

Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde, düzenlenen, Bireysel Masa Tenisi Turnuvası, Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara ödülleri, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gürsu Belediye Başkan Vekili Hakan Şener, Ak Parti İlçe Teşkilâtı ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle takdim edildi. Gençler ve büyükler kategorilerinde, erkekler ve kadınlar olarak oluşan klasmanlarda dereceye giren birincilere 750, ikincilere 500, üçüncülere 250 TL para ödülü verildi.

“Gürsu'muzda 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesi için spor yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkan Vekili Hakan Şener, “Düzenlediğimiz bu spor etkinliklerinde, gelen yoğun başvurulardan da görüyoruz ki hemşehrilerimizin bu tür faaliyetlere ilgisi yoğun. Bu etkinliklerimize katılarak düzenli spor yapmaya yönelen gençlerimiz ve hemşehrilerimizin olması bizim için bu etkinliklerimizi sürdürmemizde yeterli motivasyon sağlıyor. Etkinliklerimiz devam edecek, hemşehrilerimiz bizi takip etsin” dedi.

Büyükler ve gençler kategorilerinde, 196 katılımcının kıyasıya yarıştığı turnuva heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı.