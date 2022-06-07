Gürsu'da çocukların doğayı koruyan hayalleri ödüllendirildi

Gürsu Belediyesi'nce, Çevre Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Kültür İşleri Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları geri dönüşüm kumbara tasarımları ve resimleriylekatıldıkları yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törende ödüllerini aldı. Etkinlikte, Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen doğa yürüyüşü ve temizliği sırasında en çok atık toplayan öğrenciler de ödüllendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, "Sıfır Atık" temasıyla gerçekleştirilmesi yönünde karar aldığı “Çevre Haftası”etkinlikleri doğrultusunda, Gürsu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmalarla, geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırılması için farkındalık kazandırılması da amaçlandı.

“Doğamızın korunması duyarlılığı vurgusu yapmak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerimizle, özellikle yeni nesillerimize dokunmak istedik” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Doğamızı koruma duyarlılığıyla yetişen nesillerimiz sayesinde dünyamız korunacak. Dünyamızı korumak hepimizin sorumluluğu. Bu bilince sahip yeni nesillerle, inşallah, kaynakları korunmuş, temiz bir dünyada yaşamak bizlere ve gelecek nesillere nasip olacak.Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz kültürel etkinliklerde de sıfır atık projesini destekleyen uygulamalar yaparak çevrenin korunmasına duyarlılık kazandırıyoruz. Dönüştürülebilir atıkları getiren çocuklarımıza ve hemşehrilerimize ücretsiz sinema ve tiyatro biletleri hediye ediyoruz. Çocuklara evlerdeki bütün atıkların çöp olmadığını, sıfır atık sistemiyle birçoğunun geri dönüştürülerek doğanın ve kaynakların korunmasına katkı sağlanacağını öğretiyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi'nce, daha yeşil daha temiz bir dünya için,doğal kaynakları daha verimli kullanarak israfı önlemek ve geleceğe temiz bir dünya bırakmak duyarlılığına sahip olan yeni nesiller yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle; "Sıfır Atık ve Çevreye Kontrolsüz Bırakılan Atıkların Doğaya Verdiği Zararlar" konulu resim yarışması, "Atık Malzemelerden Geri Dönüşüm Kutusu Tasarım Yarışması" ve "Gürsu İlçesi Okullar Arası Geri Dönüşüm Atıkları Toplama Yarışması" başlıklarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere; bisiklet, tablet, akıllı saat, hoverboard, elektrikli scooter ve stratejik oyun seti hediye edildi.