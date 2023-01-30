Gürsu'da gençlere yeni bir kapı açılıyor

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi Bursa'nın dijital akademisi olma vizyonunu sürdürüyor. Bünyesindeki Gürsu Dijimer marifetiyle sayısız akademi düzenleyen Gürsu Kollektif Kariyer Merkezi son hamlesinde vites büyüterek, daha önce gençlerin enerjisi ve dijital bilgileri ile esnafın tecrübe ve vizyonunu birleştirdiği E-Ticaret Odaklı Genç Girişimci Akademisi'nin bir yenisine daha başladı. Yeni dönemde gençler, hem esnafla hem KOBİ'lerle hem de sanayici ile buluşacak.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi E- Ticaret Odaklı Genç Girişimci Akademisi'nin yeni dönemini düzenlediği bilgilendirme günü ile tanıttı. Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Kariyer.net paydaşlığında başlayacak yeni dönemde önceki dönemde düzenlenen akademilerin meyveleri toplanacak. Bilgi ve birikimini adeta dijital bir okula döndüren Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi, bu kez de gençleri, hem esnaf ile hem KOBİ ile hem de sanayici ile buluşturacak. Gürsu Dijimer çatısı altında ilerleyecek akademide gençler ilk ay temel eğitimlerini alıp, takım çalışmalarını gerçekleştirecek. İlk aydaki eğitimlerin ardından hazırladıkları yol haritalarını ve dijital dönüşüm sunumlarını yapacaklar. Takımlara ayrılan gençler eşleştikleri esnaf, KOBİ, ya da sanayici ileçalışmalarını gerçekleştirecek. Karşılıklı geri bildirim süreçlerinde gençlere eşleştikleri kurum içinde istihdam imkanı da sağlanacak. Birçok gence iş yapabilme becerisini kazandıran Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi böylece kariyerleri için gençlere kariyer danışmanlığı da yapmış olacak.

Gürsu Dijimer'de gerçekleştirilecek olan E- Ticaret Odaklı Genç Girişimci Akademisi'nde mentör firmalar da yer alacak. Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi bu sayede gençlere akademi boyunca fiziki bir çalışma ortamı, bilgi alabilecekleri uzman desteği de sağlamış olacak. Dijital hikayelerinin henüz başında olan amatör gençlere sunulan fırsatın benzeri amatör firmalara da sunulmuş olacak. Yaşam boyu öğrenme felsefesini kendisine motto seçen Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi yeni projesi ile sürdürülebilirlik kavramını da gençlere yaşatacak.

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