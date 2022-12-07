Gürsu'da geri dönüşüm atıklarını onlar toplayacak

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nce koordine edilen ‘Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil edilen 23 atık toplayıcısının ‘Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartları' düzenlenen törenle, Başkan Mustafa Işık tarafından sunuldu. Sisteme dahil olmak için başvuru yapan 10 atık toplayıcısının da başvurularının değerlendirme işlemleri devam ediyor.

Sistemden memnuniyetlerini dile getiren atık toplayıcıları, belediye kontrolünde işletilecek sistemle yaşadıkları sıkıntıların ortadan kalkacağını ve daha güvenli hizmet verme imkanlarının olacağını belirterek, uygulama için Başkan Işık'a teşekkür etti. Gürsu'da atık toplama faaliyetlerinin kontrolünün sağlanacağı sistemle, Gürsu ilçe genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin temini, asayiş ve huzur ortamının korunması, kamu esenliğinin korunması ve hırsızlık suçu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi de amaçlanıyor.

“Geleceğin dünyasını bugünden koruyoruz”

“Dünyamızı korumak her şeyden önce bir insanlık görevi” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Atıkların çevreye zarar vermeden toplanması ve geri dönüşüm sistemine entegre edilmesi ve kaynakların tasarruflu kullanılmasını sağlamaya yönelik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hassasiyetle gerçekleştirilen çalışmalarla oluşturulan genelge çerçevesinde belediyemizce başlattığımız uygulamayla, ilçemizdeki atık toplayıcılarını kayıt altına alarak denetimlerini sağlamaya başladık. Başlattığımız uygulamayla, herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanları ‘Sıfır Atık Bilgi Sistemi' ne dahil ediyoruz. Böylece atıkların toplanmasından yeniden dönüştürüleceği tesislere ulaştırılmasına kadarki süreçlerin sağlıklı denetimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Geleceğin dünyasını bugünden koruyacak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hassasiyetle alınan bu önlemlerin uygulanmasına azami önem veriyoruz. Bu bağlamda ilçemizde faaliyet yapan tüm atık toplayıcılarını, ivedilikle Belediyemize başvurarak sisteme kayıt yaptırmalarını bekliyoruz” dedi.

Sisteme dahil olmayanların faaliyetlerine izin verilmeyecek

Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde uygulanan Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne başvuru yapmayan atık toplayıcılarının faaliyetlerine izin verilmeyecek ve başvuru yapmayanlarla ilgili cezai süreç başlatılacak.

Gürsu'da faaliyette bulunan atık toplayıcılarının ‘Sıfır Atık Bilgi Sistemi' ne dahil olabilmek için Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak gerekli evraklarla sisteme kayıt yaptırması gerekmekte. Gürsu Belediyesi tarafından başvuru süreci tamamlanan atık toplayıcısı, Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne kaydedilerek ve "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" sahibi olarak, yaka kartı ve uzaktan görünürlüğü arttıracak tek tip ve renkte reflektörlü yelekleri ve özel giydirilmiş araçlarıyla, sabah 07:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında, sadece Gürsu sınırlarında faaliyetini sürdürebilecek.

Sistem çerçevesinde; toplanan atıkları, belediye ve diğer çevre lisanslı atık işleme tesislerine teslim edecek olan atık toplayıcıları, Bakanlığın çevrimiçi sistemine kayıt edilen belgeyi (teslim eden atık toplayıcı, atık türü ve miktarını gösteren) Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ibraz etmekle yükümlü olacak.

Sisteme dahil olmadan faaliyetine devam eden atık toplayıcılarının tespiti için yapılacak Emniyet, Jandarma ve Zabıta denetimleriyle tespit edilen atık toplayıcılarının faaliyetleri engellenecek. Hakkında 2 (iki) kez idari yaptırım yapılacak atık toplayıcısının faaliyetine son verilecek ve bir daha faaliyet izni verilmeyecek.