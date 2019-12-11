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Gürsu'da kaçak yapıyla mücadele sürüyor

Gürsu Belediyesi, özellikle verimli Gürsu ovasının korunması öncelikli olmak üzere kaçak yapılaşmayla olan mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.


Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsumuz'un verimli topraklarının kaçak yapılarla yok olmasını önlemek başta olmak üzere, ilçemizde kaçak yapılaşmayı önleme konusundaki kararlılığımız sürecek. Yıkım yapmak bizleri de üzen bir durum. Ancak yasalar bizlerin huzuru ve toplumsal düzenin sağlanması için var ve bizler de yasaları uygulamakla yükümlüyüz. Yasalar gereği de bu yıkımları yapmak zorundayız. Yasal yollarla konut yapımında verdiğimiz hizmetlerde de belediye olarak hep kolaylaştırıcı olmaktayız. Kaçak yapıya harcanan emekler yasal yollarla konut yapmakta kullanılırsa hem emekler hem de birikimler heba olmaz ” dedi.


Tüm uyarılara rağmen yapılan kaçak yapılar, Gürsu Belediyesi ve ilgili diğer kurumların yetkililerinden oluşan yıkım ekiplerince yıkılmakta. Gürsu Belediyesi yetkilileri, kararlılığın süreceğini vurgulayarak kaçak yapı yapılmaması uyarısında bulundu.

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