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Gürsu'da kurban kesim alanları belli oldu

Gürsu Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ilçede kesim alanlarını açıkladı.

Gürsu Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ilçede kesim alanlarını açıkladı. Gürsu genelinde 11 mahallede 16 noktada vatandaşlar kurbanlarını kesebilecek.


Gürsu Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. İlçede kurban kesilecek alanlar belirlendi. Gürsu Belediyesi'nin hazırlıklarını tamamladığı ilçe genelinde 11 mahallede toplam 16 noktada kesim yapılacak. Gürsu Belediyesi, tüm bayram boyunca tüm sıkıntı ve sorunlara karşı teyakkuz halinde olacak.

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