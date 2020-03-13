Gürsu'da marketlerde fâhiş fiyat denetimleri

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Çoban, yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediğini, Gürsu esnafının hassas olduğunu söyledi. Raflarda kolonya kalmadığını belirten Çoban, gıda ürünlerinin fiyatlarının normal olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Korona virüsü konusunda ülkemizde alınan koruyucu önlemlerin son derece sıkı olduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bütün dünyayı tehdit eden korona virüsünün ülkemizdeki etkisinin diğer ülkelerle karşılaştırıldığındaki boyutunun düşük olması memleketimiz açısından ümit verici. Tabiî bu durum rehâvete kapılmamıza sebep olmamalı. Bizler yetkili kurumlar ve ferdî olarak bütün tedbirleri almak zorundayız. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğünün açıklanmasının ardından bazı fırsatçı zihniyetlerin ticarî hırsla ürün satışlarında yaptıkları fâhiş fiyat uygulamalarını görmek bizleri üzmüştü. Ülke olarak kenetlenip, toplumsal birlikteliği, yardımlaşmayı en üst seviyelerde yaşamamız gereken böyle zor zamanlarda, ticarî çıkarlar peşinde koşan bu zihniyetleri kınıyoruz. İlçemizde de muhtemel fâhiş fiyat uygulamalarının olmasını engellemek maksadıyla hemen denetimlerimizi gerçekleştirdik. Aldığımız sonuçlar ilçemiz açısından bizleri sevindirdi. Esnaflarımızın ülke olarak yaşadığımız bu zorlu süreci fırsata çevirmeye meyletmemiş olduğunu tespit etmekten mutluyuz” dedi.