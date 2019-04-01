Gürsu'da Mustafa Işık, personeli tarafından coşkuyla karşılandı

Gürsu Belediyesinde çalışan personeller seçim sabahında Başkanlarına sürpriz yaparak, AK Parti Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı makamında karşıladı. Gürsu Belediyesinin AK Parti'li mevcut Belediye Başkanı Işık, henüz resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 62,06 oy oranıyla yeniden ilçenin belediye başkanı oldu. Belediye personeli, Başkan Işık'ı sabah makamında alkışlarla karşılayarak tebrik etti.

Personelinin sürpriziyle duygulanan AK Parti Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Şehit Başkanımız Cüneyt Yıldız'ın emaneti olarak devraldığım bu görevi layıkıyla, halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla, gönül vererek yerine getirebilmek için çalıştım. Şimdi de hemşehrilerimizin teveccühüyle devam edeceğim görevimi yine aynı hizmet aşkıyla ve coşkusuyla yapacağım inşallah. Bu keyifli sürpriz için tüm personelime teşekkür ediyorum. Bu yeni süreçte, personelimizle birlikte daha iyi hizmetleri ilçemize kazandırmak amacıyla, aynı özveri ve sorumluluk bilinciyle çalışacağız inşallah” dedi.

20 Mayıs 2015 tarihinde, makamında uğradığı menfur saldırı sonucu yaralanarak hastaneye yatırılan tüm müdahalelere rağmen 26 Mayıs 2015 tarihinde şehit düşen Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ın bıraktığı emanete sahip çıkabilmek adına başkanlığa aday gösterilen Başkan Mustafa Işık, 1 Haziran 2015 tarihli Belediye Meclis toplantısına katılım sağlayan 18 meclis üyesinin 18 oyunu da alarak Gürsu Belediye Başkanlığına seçilmişti.

Mustafa Işık, 1971 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğdu. İlkokulu Gürsu Atatürk İlkokulunda okuduktan sonra Nilüfer Meslek Okulundan mezun oldu. 1994 yılında kurmuş olduğu Işık Mobilya Dekorasyon firmasıyla ticaret hayatına atıldı. 2002 yılında AK Parti Gürsu İlçe Teşkilatı'nda Kurucu Üye olarak yönetimde görev alan Mustafa Işık, 2002-2014 yılları arasında İlçe Teşkilatı'nda Sosyal İşler Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında aynı zamanda da Seçim Koordinasyon Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mart 2014 seçimlerinde Gürsu Belediye Meclis Üyeliği ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Gürsu İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanlığı görevini sürdüren Işık, aynı zamanda birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında da yöneticilik yapmaktadır. Işık, evli ve 3 çocuk babasıdır.