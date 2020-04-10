İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürsu'da parklar dezenfekte ediliyor

Bursa’nın Gürsu ilçesinde parklar dezenfekte ediliyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde parklar dezenfekte ediliyor.


Gürsu Belediyesi, ilçede bulunan bütün parklarda başlatılan dezenfekte çalışmasıyla korona irüse karşı korunma tedbirlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gelecek güneşli günlerde, sağlıkla ve keyifle çocuklarımızı oynatacağımız, spor yapacağımız parklarımızı o güzel günler için dezenfekte ediyor, bakımlarını yapmayı sürdürüyoruz. Mutlu yarınlarımız için evde kalmaya devam edelim” dedi.


Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi tarafından yapılan dezenfekte çalışmaları çerçevesinde parklardaki çocuk oyun grupları, banklar, spor aletleri, tabelalar ilâçlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.