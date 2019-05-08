Gürsu'da parklar yaza hazırlanıyor

Gürsu'da bulunan parklar bakım çalışmalarıyla yaza hazırlanıyor.

Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, parklara bakım yapılıyor. Gürsu Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni parklar oluşturmanın yanında, eskiyen parkların yenilenmesi çalışmalarını da gerçekleştirmekte.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Şehrimizin gri tonların soğukluğuyla değil yeşilin huzuruyla bütünleşmesini istiyoruz. Gürsumuz'un her alanda çağdaş şehirleşme kimliğiyle gelişimini sağlamak amacıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda ilçemizi parklarla donatıyoruz. Hemşehrilerimizin yeni parklarımızı huzurla kullanmalarını diliyorum. İlçemize kazandırdığımız yeni parkların yanında, ihtiyaç duyulan parklarımızda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da yoğun olarak sürdürüyoruz” dedi.

Parkların bakım çalışmaları kapsamında; öncelikle çocukların sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilecekleri oyun alanları, yetişkinlerin kullanabileceği spor alanları, basketbol sahaları, bank ve kamelyalar ile yeşil alanlar yapılıyor.