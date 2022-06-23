Gürsu'da parklar yenileniyor

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapılan park çalışmaları çerçevesinde, Erguvan, Somuncu Baba ve Yakup Saraç parkları yenileniyor.

Parkları gezerek yapılacak çalışmaları yerinde inceleyen ve parklardaki vatandaşlarla sohbet eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin parklarında ihtiyaç duyulan yenilemeleri tespit eden ekiplerimiz, hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda parklarımızın bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmekte. Hemşehrilerimizin şehrin hareketliliğinden uzaklaşıp, yeşilin huzurunda soluk aldığı, çocuklarıyla keyifli zaman geçirdiği,spor yaptığı parklarımızı, onların taleplerine uygun şekilde yeniliyoruz. Şehrimizin vitrinini de güzelleştiren parklarımızın, ihtiyaç durumlarına göre düzenli olarak bakımlarını yaparak, her zaman keyifle kullanabilecekleri konforda olmalarını sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürmekte” dedi.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte parklarda incelemelerde bulunan Başkan Işık, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ilçe halkının taleplerini dinleyerek, ekiplerin çalışmalarını yönlendirdi.