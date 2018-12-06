İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gursu'da pet şişe kafesleri oluşturuldu

Gürsu Belediyesi, çevre dostu projeleri uygulamaya devam ediyor.

10 adet pet şişe toplama kafesi, ilçenin en işlek noktalarına yerleştirildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, Gürsu'da pet şişe toplama kafesleri oluşturuldu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu'nun doğasını ve çevre sağlığını korumak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Doğal kaynakların korunması ve kaynakları daha verimli kullanmak, israfı önlemek ve atık miktarını azaltmak, atıkları geri kazanmak ve yarınlara temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizden duyarlılıkla uygulamamıza destek vermelerini bekliyoruz” dedi.


“Dönüşüm Seninle Başlar” sloganıyla, Gürsu Belediyesi'nin Çevko ve Burkasan'la yaptığı protokolle hayata geçirilen proje kapsamında, 10 adet pet şişe toplama kafesi, ilçenin en işlek noktalarına yerleştirildi. Gürsu Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklar, kağıt, karton ve plastiklerin toplanması için de konteynerler oluşturulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.