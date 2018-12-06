Gursu'da pet şişe kafesleri oluşturuldu

10 adet pet şişe toplama kafesi, ilçenin en işlek noktalarına yerleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, Gürsu'da pet şişe toplama kafesleri oluşturuldu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu'nun doğasını ve çevre sağlığını korumak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Doğal kaynakların korunması ve kaynakları daha verimli kullanmak, israfı önlemek ve atık miktarını azaltmak, atıkları geri kazanmak ve yarınlara temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizden duyarlılıkla uygulamamıza destek vermelerini bekliyoruz” dedi.

“Dönüşüm Seninle Başlar” sloganıyla, Gürsu Belediyesi'nin Çevko ve Burkasan'la yaptığı protokolle hayata geçirilen proje kapsamında, 10 adet pet şişe toplama kafesi, ilçenin en işlek noktalarına yerleştirildi. Gürsu Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklar, kağıt, karton ve plastiklerin toplanması için de konteynerler oluşturulacak.