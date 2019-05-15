Gürsu'da ramazan coşkusu

Gürsu Adrenalin Park'ta düzenlenen iftar programında, ilçe protokolü ve Gürsu Ayyıldız Mehteran Takımı bir araya geldi. Gürsu Ayyıldız Mehteran Takımı'nın gösterisiyle renklenen programda keyifli anlar yaşandı.

Dışkaya Mahallesi'nde, Gürsu protokolü ve mahallelilerin yoğun katılımıyla yapılan iftarda ise ramazan'ın sıcaklığı yaşandı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Gürsu'muzun her yerinde, ramazan ayının coşkusunu hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz. İftar programlarında, teravih namazlarında, sahurlarda, camilerimizde, kahvelerde hemşerilerimizle bir araya gelerek ramazan ayının maneviyatını paylaşıyoruz. Ramazan'ın huzurunun, bereketinin ve paylaşım ruhunun tüm gönüllerde yaşanmasını diliyorum” dedi.

Gürsu Kent Meydanı'nda, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle oluşturulan iftar çadırında da, Ramazan'ın bereketi Gürsulular'ı buluşturuyor. Ramazan süresince açık kalacak olan çadırda, her gün, bin 400 kişiye iftar yemeği sunulmakta.