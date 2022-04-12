Gürsu'da Ramazan'ın birliktelik rüzgarı esiyor

Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen Ramazan ayı etkinlikleriyle eski Ramazanların rüzgarının estiği Gürsu'da, iftar ve teravih namazlarının ardından bir araya gelinerek yapılan sohbetlerle birliktelik ruhu yaşanıyor. 'Ramazan Ayı'nın feyzini, bereketini ve huzurunu değerli hemşehrilerimizle paylaşıyoruz' diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ramazan'ın birliktelik ruhunu, yeniden omuz omuza, camilerimizde kıldığımız teravih namazlarında, namaz sonrası sohbet meclislerimizde yaşıyor olmanın şükrü içerisindeyiz. Hemşehrilerimizle sıcak çayın eşlik ettiği keyifli sohbet ortamlarında Ramazan'ın birliktelik ruhunu da hissediyoruz. Hemşehrilerimizle hasbihal ederek, Gürsumuzla ilgili önceliklerini, beklentilerini ve önerilerini de istişare ediyoruz. Ramazan ayında yaşadığımız bu birliktelik huzurunun tüm zamanlara yayılmasını temenni ediyorum” dedi.

Ramazan süresince, Gürsu'nun, Adaköy Cami, Emir Sultan Cami, Ericekköyü Cami, Kazıklıköy Cami, Orta Cami, Zafer Cami ve Ulu Kubbeli Cami'nde, cemaatle teravih namazlarını kılan Başkan Işık, namazların ardından katıldığı çay sohbetlerinde, Ramazan'ın birlikteliğini ve huzurunu ilçe halkıyla paylaşıyor. Keyifli hasbihal ortamında Gürsulularla buluşan Başkan Işık, ilçenin ihtiyaçları ve gelişimine ilişkin, ilçe halkının talep ve fikirlerini de dinleme imkanı buluyor.