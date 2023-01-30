Gürsu'da riskli metruk yapı yıkıldı

Gürsu Adaköy Mahallesinde bulunan kırk yıllık metruk bina, Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkılarak temizlendi. Lojman ve misafirhane olarak geçmiş yıllarda hizmet veren yapı Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonrası riskli olarak tespit edildi. Tamamlanan çalışmalar sonrasında da kontrollü olarak yıkıldı.

Sağlam yapılarla geleceğin Gürsu'sunu inşa ettiklerini söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yıkımını gerçekleştirdiğimiz hizmet binamız daha önceden lojman ve misafirhane olarak uzun yıllar Gürsumuza hizmet etti. Metruk binaları yıkarak, muhtemel kazaları önüne geçip mahalle sakinlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamış oluyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı açısından risk oluşturan binalarımızı tek tek tespit ederek yıkım işlemlerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün metruk bina ya da yapılarla alakalı çalışmaları aralıksız devam edeceği açıklandı.