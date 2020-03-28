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Gürsu'da sağlık kurumları dezenfekte ediliyor

Gürsu Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı alınan korunma tedbirleri kapsamında, personel takviyesiyle oluşturulan temizlik ekibiyle ilçede yoğun olarak dezenfekte çalışmaları yapıyor.


Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsumuz'da hepimizin sağlığını emanet ettiğimiz sağlık kurumlarımızda yaptığımız dezenfekte çalışmalarıyla korunma tedbirlerine destek oluyoruz. Cüneyt Yıldız Devlet Hastanemiz, sağlık ocaklarımız, 112 Acil Servislerimizi dezenfekte ederek hemşehrilerimiz ve sağlık personellerimizin korunma önlemlerine katkı sağlıyoruz” dedi. Dezenfekte çalışmaları kapsamında, sağlık kurumlarının hizmet binalarının önleri de yıkanıyor.

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