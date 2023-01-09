Gürsu'da Sarıkamış şehitleri anıldı

Gürsulular, Sarıkamış Destanı'nın kahramanlarını anmak için yürüdü.

Gürsu Belediyesi'nce, Ericekköyü Mahalle meydanından başlayan ve Adrenalin Park'a kadar düzenlenen yürüyüşle, Sarıkamış Destanı'nı yazan 90 bin şehit anıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş, Ericekköyü Mahallesi'nden başlayarak Gürsu Adrenalin Park'ta son buldu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Soğuk ve karlı vatan toprağımızın bağrına bastığı, vatan uğruna canlarını feda ederek Sarıkamış'ta destan yazan şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Tarihimizin en önemli kahramanlık destanlarından olan Sarıkamış Destanı'nı yazan 90 bin şehidimizin ve tüm şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatanımıza ilelebet sahip çıkmak da bizlerin ve gelecek nesillerin görevi. Gençlerimizin tarih bilinciyle, bu topraklar için ödenen bedellerin kıymetini bilerek, vatan sevgisiyle yetişmesi büyük önem taşımakta. Soğuk havaya rağmen yanımızda olup bizlerle beraber yürüyen hemşehrilerimizle gerçekleştirdiğimiz bu anma programıyla, bugün hep birlikte Sarıkamış ruhunu yaşadık” dedi.

Soğuk havaya rağmen vatandaşların yoğun katılımıyla, dualarla gerçekleştirilen yürüyüşe; Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Ak Parti İlçe Teşkilatı, meclis üyeleri, dağcılık kulüplerinin temsilcileri ve ilçe halkı katıldı.