Gürsu'da toplu taşımada önlemler alınıyor

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizi korona virüs salgınından koruma önlemlerimiz kapsamında, ilçemizde hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Bizler hepimizin sağlığını korumak için tüm önlemleri almaya devam ediyoruz. Özgürce dışarıda dolaşacağımız güzel günlerin en kısa zamanda gelmesi için, hemşehrilerimizin de, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce, Gürsulular'ın korona virüs salgınından korunması için yapılan çalışmalar kapsamında, ilçedeki minibüsler, taksiler ve duraklar dezenfekte edilerek salgının önlenmesi amaçlanıyor.