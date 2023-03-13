Gürsu'da ücretsiz sinema ve tiyatro keyfi

Süper Yetenek 3 Büyük Yarış filmi, Gürsulu ailelerin yoğun ilgisi nedeniyle seans sayısını arttırdı.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, hafta sonu çocuklara yönelik düzenlediği kültürel aktiviteler ile ilçedeki çocukların yüzünü güldürdü. Ücretsiz sahnelenen Süper Yetenek 3 Büyük Yarış filminde , yoğun ilgi nedeniyle seans sayısında arttırıma gidildi. Dört seans halinde sahnelenen keyifli filmde çocuklar güzel vakit geçirdi. Gürsu Kültür Merkezi'nde 7'den 77'ye İnsan Hayatının Serüveni isimli pandomim tiyatro gösterisi sahnelendi. Çocukların arasında performans sergileyen oyuncu, herkesten büyük alkış aldı. Gürsu'da ücretsiz kültürel etkinliklerin devam edeceğini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmeleri konusunda sürekli bir plan içindeyiz. Bahar döneminde de benzer gösteri ve etkinliklerle çocuklarımızı mutlu hissettirmeye uğraşacağız” dedi.

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