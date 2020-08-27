Gürsu'da ulaşıma Büyükşehir desteği

Bursa'nın ana caddelerinde yaptığı düzenlemelerle ulaşımda konforu arttıran Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de asfaltlama ve iyileştirme hamlelerini sürdürüyor. Gürsu'daki birçok noktada çalışmaların devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçenin daha yaşanabilir ve tercih edilir hale geleceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile birlikte eski Gürsu Belediye Başkanı şehit Cüneyt Yıldız'ın isminin verildiği caddede incelemelerde bulundu. 2 bin 400 metre uzunluğundaki caddede, 12 bin metre bordür, 17 bin 500 metrekare parke, bin 500 metre beton, 5 bin metreküp kazı ve 3 bin 500 metreküp alt temel çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 bin 900 metre uzunluğunda ve 8.5 metre genişliğinde çift şerit caddede, freze, PMT ve asfalt uygulamaları yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu ilçesinin 100 bin nüfus sınırını yakın zamanda geçeceğine dikkat çekti. Gürsu'nun şehirle iç içe ve bir tarım deposu olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, yakın zamanda yapılacak yeni imar düzenlemeleriyle beraber ilçenin daha hızlı ve sağlıklı şekilde büyüyeceğini belirtti. Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nin Bursa'dan giriş caddesi olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, 2400 metrelik caddenin yoğun kullanım ve inşaatlar sebebiyle bakıma ihtiyaç duruma geldiğini ifade etti. Başkan Aktaş, “2400 metrelik caddede yapılacak çalışmalar için 5 milyon 500 bin TL artı KDV bir bedel harcanacak. Bu arada Gürsu hemşerilerimizin beklediği hastane yolunun iyileştirilmesiyle alakalı kamulaştırma programını yaptık. İnşallah yakın zamanda süreci başlatacağız. Beraberinde Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi işbirliğinde yaptığımız meydanda, çalışmalara 2021 yılı içerisinde start vereceğiz. Yenidoğan'da, Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yaptığımız katlı otopark ve pazar yeri çalışmamız vardı. Özellikle meyve sebze üreticilerimize ciddi faydası olacaktır. Bu projede de son aşamaya gelindi. Üst katın kapanmasıyla alakalı talep vardı. Bundan dolayı bir miktar gecikme yaşandı. İlçe belediye başkanımız ve teşkilatımızla işbirliği içerisinde çalışmalar sonuca oluşacak. Gürsu'nun 100 bin nüfusu geçmiş haliyle daha yaşanılabilir ve tercih edilir olacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, nüfusu 100 bine yaklaşan Gürsu ilçesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından hak ettiği hizmetleri almasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi ile Gürsu Belediyesi'nin uyum içerisinde çalıştığını söyleyen Ödünç, bulvardaki çalışmanın da bunun güzel örneklerin biri olduğunu kaydetti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nin yenilenmesinin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, destekleri sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Caddenin günden güne büyüyerek geliştiğini ve buna paralel olarak yenilemelerin de kaçınılmaz olduğunu söyleyen Işık, çalışmalar sonunda ilçe girişinin hak ettiği değere kavuşacağını belirtti.